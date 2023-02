Qualità delle prestazioni erogate e prevenzione dei rischi per i pazienti, la figura del fisico medico negli ospedali

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Le competenze del fisico medico, una figura poco conosciuta ma che svolge all’interno delle strutture sanitarie un ruolo fondamentale per valutare l’efficacia di macchinari e procedure diagnostiche e di intervento al fine di prevenire eventuali rischi per i pazienti. Sono questi gli argomenti che verranno affrontati nel corso della prossima puntata di “Salute e Sanità”, il format de L’altro Corriere Tv, che andrà in onda questa sera alle 21. Ospite di Soave Pansa il dottore Francesco Bonacci, dirigente fisico medico dell’azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e responsabile del settore per il Policlinico di Germaneto.

«Il fisico medico ha un ruolo tale da non avere molti contatti con i pazienti, ma ha un contatto continuo con i medici che utilizzano la fisica, quindi le radiazioni, specialmente nell’utilizzo diagnostico». Un contatto quotidiano che serve «sia per perfezionare le tecniche, sia per verificare che le tecniche in uso mantengono degli standard accettabili più elevati possibili, tali da essere sempre giustificati rispetto alla procedura», afferma il dottor Bonacci riferendosi al ruolo rappresentato dalla figura del fisico medico nelle strutture ospedaliere. Fondamentale dunque il lavoro svolto per verificare l’efficacia degli strumenti utilizzati, che devono rientrare all’interno di determinati standard. «Dobbiamo sempre verificare che le macchine siano all’interno di un range di accettabilità», spiega lo specialista. Non solo verifica sui macchinari, ma anche sulle procedure, che spesso si dismettono per utilizzarne altre meno invasive. «Lo scopo è ottenere il massimo del beneficio, e quindi la chiarezza della lettura diagnostica, con il minimo dosaggio di radiazione. Si fanno i controlli di qualità diagnostica della macchina, controlli che vengono fatti ciclicamente». In Calabria sono circa 15 in totale i fisici medici, «ma la richiesta è molto più ampia», spiega inoltre Bonacci. Questi e molti altri i temi che verranno affrontati questa sera.