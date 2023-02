Ucraina, Blinken: «La Cina fornirà armi alla Russia»

tensione internazionale

La Cina ha in programma di fornire armi alla Russia per sostenere la sua offensiva in Ucraina, aveva spiegato Blinken, dopo avere incontrato ieri l’alto diplomatico cinese Wang Yi a Monaco. “Abbiamo parlato della guerra della Russia e delle preoccupazioni che abbiamo riguardo al fatto che la Cina ha in programma di fornire sostegno letale alla Russia”, ha detto Blinken in un’intervista alla CBS. A una domanda più precisa su che cosa questo avrebbe implicato concretamente, il capo della diplomazia americana ha risposto: “principalmente, delle armi”.

La replica

“Gli Stati Uniti non sono qualificati per impartire ordini alla Cina. Non accettiamo che gli Usa facciano imposizioni sulle relazioni sino-russe o addirittura coercizioni e pressioni”: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel consueto appuntamento con la stampa, in risposta a una richiesta di commento sulle ultime affermazioni del segretario di Stato Usa, Antony Blinken.