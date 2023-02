Sondaggi, Fratelli d’Italia al 31%. Aumenta il divario con i 5 Stelle

Il dato

ROMA Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 31% dei consensi (valore invariato rispetto all’ultima rilevazione) ma aumentando il divario rispetto a M5s – seconda forza politica – che registra un 17% in calo dello 0,7%. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall’Ansa.

Sale invece di 0,7 punti al 15,8% il Partito democratico con la Lega dietro – anch’essa in salita dello 0,4% – al 9,3%.

Lascia sul terreno quasi mezzo punto Azione (7,4%) mentre recupera uno 0,1% Forza Italia al 6,2%.

Valori praticamente invariati per gli altri partiti: Avs perde lo 0,2% quotando il 3,4%; Più Europa conferma il 2,8% dell’ultima rilevazione; Unione popolare va al 2% (+0,3%); Per l’Italia con Paragone, infine scende all’1,9% (-0,3%).

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 15- 20 febbraio 2023. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati di ottobre, novembre e dicembre 2022 si riferiscono a medie mensili.