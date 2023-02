In corsa per guidare la Procura di Messina anche Bruni, Capomolla, Curcio e Lombardo

giustizia

MESSINA Sono quindici i candidati alla carica di procuratore di Messina. A presentare domanda al Csm per la guida dell’ufficio inquirente della città dello Stretto, lasciata libera da Maurizio de Lucia, ora a capo dei pm di Palermo. Sono: Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Catania ed ex componente del Csm; Pierpaolo Bruni, procuratore di Paola; Vincenzo Capomolla, procuratore aggiunto a Catanzaro; Carlo Caponcello, avvocato generale a Catania; Angelo Cavallo, procuratore di Patti; Salvatore Maria Curcio, procuratore di Lamezia Terme; Antonio D’Amato, ex componente del Csm; Fabio D’Anna, procuratore di Ragusa; Vito Di Giorgio, procuratore aggiunto a Messina; Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto a Reggio Calabria; Giuseppe Francesco Puleio, procuratore aggiunto a Catania; Rosa Raffa, procuratore aggiunto a Messina; Marzia Sabella, procuratore aggiunto a Palermo; Luca Tescaroli, procuratore aggiunto a Firenze; Giuseppe Verzera, procuratore di Caltagirone. (Ansa)