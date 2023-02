Oggi il Consiglio dei ministri su Dl Ucraina, Ddl incentivi alle imprese e vendite online

politica

ROMA Si terrà oggi alle 18 a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno il dl Ucraina, con nuovi aiuti per i profughi; il ddl di iniziativa Mimit sulla revisione del sistema degli incentivi alle imprese; il ddl di ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Senegal; ddl di ratifica ed esecuzione del protocollo emendativo dell’accordo in materia radiotelevisiva tra Italia e San Marino; dlgs di recepimento della direttiva Ue per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (esame definitivo). E ancora: dlgs di attuazione della direttiva Ue sulle trasformazioni, fusioni e scisioni transfrontaliere (esame definitivo); dlgs di attuazione della direttiva Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sulle piattaforme di aggregazione come Airbnb e Amazon.