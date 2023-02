Talerico: «Non ho trovato nessuna porta chiusa dai parte dei gruppi di centrodestra»

consiglio regionale

CATANZARO «Non corrisponde al vero l’inciso “perché – riferiscono fonti qualificate del centrodestra – nella ricerca del gruppo nel quale entrare Talerico avrebbe trovato la porta chiusa da parte dei vari gruppi consiliari, a partire da quelli riconducibili a Forza Italia (è noto del resto il veto nei suoi confronti da parte del coordinatore regionale azzurro Giuseppe Mangialavori) ». Lo scrive il consigliere regionale Antonello Talerico con riferimento all’articolo del Corriere della Calabria dal titolo “Consiglio regionale, Talerico (alla fine) aderisce al gruppo misto”. «Contrariamente rispetto a quanto scrivete – prosegue Talerico – ho avuto proposta di adesione da parte di più gruppi del centrodestra, dalla Lega a Forza Azzurri, ed anche da parte di alcuni componenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che mi avevano proposto di entrare nei loro rispettivi gruppi. Personalmente avevo sin prima di ottenere il pronunciamento per me favorevole escluso – con dichiarazioni pubbliche – l’adesione a Forza Italia, in ragione della ben nota incompatibilità con il coordinatore regionale. Di quanto ho scritto sopra – conclude Talerico – potreste avere conferma da parte sia del Presidente Occhiuto, sia da parte del Presidente del Consiglio Filippo Mancuso».

Prendiamo atto che il consigliere regionale Antonello Talerico è stato talmente corteggiato da gran parte del centrodestra da essere finito nel gruppo misto, il gruppo notoriamente più importante e più influente sul piano politico a Palazzo Campanella… ( redazione@corrierecal.it)