Consiglio regionale, Talerico (alla fine) aderisce al gruppo misto

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Il consigliere regionale Antonello Talerico ha aderito al Gruppo “Misto”. Talerico, che alle elezioni dell’ottobre 2021 era risultato il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia nella circoscrizione centrale, si è insediato in Consiglio regionale lunedì scorso dopo aver vinto davanti la Corte d’appello di Catanzaro il ricorso sull’ineleggibilità di Valeria Fedele (Forza Italia), dichiarata decaduta per essersi candidata pur avendo rivestito nel 2019 la carica di direttore generale della Provincia di Catanzaro. Secondo quanto dichiarato dallo stesso neo consigliere regionale ai giornalisti a margine della seduta di lunedì scorso, la collocazione politica di Talerico sarà comunque nell’ambito della maggioranza di centrodestra. In che termini questa collocazione si strutturerà secondo alcuni analisti politici sarà tutto da verificare, perché – riferiscono fonti qualificate del centrodestra – nella ricerca del gruppo nel quale entrare Talerico avrebbe trovato la porta chiusa da parte dei vari gruppi consiliari, a partire da quelli riconducibili a Forza Italia (è noto del resto il veto nei suoi confronti da parte del coordinatore regionale azzurro Giuseppe Mangialavori).

Nel gruppo misto intanto Talerico siederà insieme alla capogruppo Amalia Bruni e al consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, entrambi esponenti dell’opposizione. Talerico inoltre è anche consigliere comunale a Catanzaro, eletto dopo essersi candidato sindaco a giugno, e sostiene la Giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita, espressione di una coalizione di centrosinistra che comprende anche Pd e Movimento 5 Stelle. (redazione@corrierecal.it)