La Camera di Commercio di Cosenza inaugura la Sala Giunta Multimediale “Maria Cocciolo”

L’inaugurazione

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha inaugurato la Sala Giunta Multimediale “Maria Cocciolo” in occasione della nuova riunione di Giunta. Oltre al Presidente Klaus Algieri, al Segretario Generale Erminia Giorno e ai componenti di Giunta, ha preso parte all’evento anche l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. La nuova Sala Giunta potrà contare su una rinnovata attrezzatura tecnica che consentirà di disporre delle più moderne e sofisticate tecnologie per svolgere incontri e riunioni anche in modalità telematica.

Il taglio del nastro è stato affidato al Presidente Algieri e all’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, il quale ha rimarcato l’importanza del concetto di innovazione quale motore trainante del progresso.

Nel corso della riunione l’attenzione si è poi spostata verso il mondo dell’agricoltura e ha permesso a tutti i componenti di Giunta di poter esporre il proprio punto di vista su una tematica così centrale per il territorio calabrese. «Abbiamo inaugurato questa sala multimediale per continuare quel percorso di innovazione tecnologica e digitale già posto in essere con l’inaugurazione della nuova Sala Petraglia. Il nostro obiettivo non è soltanto rivolgerci al mondo imprenditoriale nella maniera più efficiente possibile, ma fungere anche da modello per le imprese in ottica di digitalizzazione di tutti i processi. A questo proposito penso al nuovo sportello 4.0 che nascerà nella sede decentrata di Cantinella, proprio nel cuore produttivo del settore agricolo regionale, e rappresenterà un’ulteriore innovazione per venire incontro alle esigenze di tutti i nostri interlocutori».

Il Presidente Algieri ha confermato la necessità di «fare rete» tra le istituzioni per alzare l’asticella del territorio, in particolar modo riunendo le forze in maniera sinergica per curare e assistere il mondo dell’agricoltura, elemento fondamentale anche in ottica turistica.

Sul tema dell’innovazione tecnologica e sull’agricoltura si è espresso poi direttamente l’Assessore Gianluca Gallo, anche in risposta agli interventi dei componenti di Giunta: «Mi preme anzitutto complimentarmi con la Camera per l’inaugurazione della sala multimediale, un esempio tangibile per le imprese sulla strada dell’innovazione tecnologica, che nel settore agricolo rappresenta una delle strade fondamentali da seguire per un percorso di crescita che sia, innanzitutto, un percorso di qualità. Ritengo che momenti di confronto di questa tipologia, con il mondo imprenditoriale, siano fondamentali per il territorio. In quest’ottica, chi opera nel settore agricolo sa bene che la nostra politica si basa proprio sull’ascolto. I dati ci dicono che l’agricoltura ha un peso specifico notevole nell’economia regionale, per tale ragione dobbiamo cercare di costruire un nuovo modello di sviluppo, in piena sinergia con le forze pubbliche e private del territorio».