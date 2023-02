Corigliano Rossano, sanzioni per oltre 4,5 milioni per esportazione illecita di materiali ferrosi

l’attività

CORIGLIANO ROSSANO Nel corso dell’attività di controllo sulle esportazioni avviata dalle segnalazioni pervenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la sede di Corigliano Calabro hanno rilevato una violazione delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, promulgate per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in corso in Ucraina. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare la violazione, da parte di un’azienda, dell’obbligo di notifica preventiva – la Legge prevede infatti che tutte le operazioni di esportazione di questo genere siano comunicate preventivamente al MIMIT e al Ministero degli Affari Esteri – in relazione a sette operazioni di esportazione di rottami ferrosi, considerati materie prime cruciali per le necessità di approvvigionamento delle filiere produttive nazionali strategiche.

I funzionari hanno, pertanto, proceduto alla contestazione di sanzioni complessivamente pari ad oltre 4.5 milioni di euro.