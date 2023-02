I feretri in fila al Palamilone, lo strazio e il dolore per le vittime del naufragio

la tragedia del mare

È stata rinviata a domani mattina l’apertura della camera ardente nel Palamilone, il palazzetto dello sport di Crotone dove sono state collocate le bare delle vittime del naufragio di domenica mattina. Il rinvio è stato deciso in quanto la polizia scientifica e medicina legale hanno chiesto ulteriore tempo per le verifiche sui cadaveri dei migranti recuperati nelle ultime ore e per ultimare le operazioni di identificazione. La camera ardente sarà aperta quindi domattina alle 9. Prefettura e Questura hanno dato il permesso ai giornalisti di vedere la camera ardente con le salme recuperate sinora sulla spiaggia di Cutro (64) dopo il naufragio di domenica. Tre minuti a testa per ogni cronista, la fila è lunghissima. Si entra due a due. Uno della carta stampata e l’altro delle televisioni. All’ingresso del palasport i cronisti scorgono i feretri sistemati in tre file. Su ciascuno, dove si è potuto ricostruire l’identità, compaiono nomi e cognomi, come Munika Fgrhsdi, Marzia Quasimi, Afghanzadeh Mina, Abiden Jafari, Seyar Noori, Jafar Sadeqi. (redazione@corrierecal.it)