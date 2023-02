In viaggio con dieci chili di coca sulla A3, in manette 26enne

I controlli

VIBO VALENTIA Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con l’aggravante dell’ingente quantità. Con questa accusa, la guardia di finanza ha arrestato Gaetano Montera, 26 anni, di Acquaro (paese del Vibonese) che trasportava in auto – una Citroen Picasso – oltre dieci chili di cocaina (10,624 chili). Il fermo è avvenuto nell’area di un parcheggio dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. La cocaina era suddivisa in dieci panetti di cellophane avvolti con nastro isolante, occultati nel doppiofondo di un sedile. L’arresto in carcere e’ stato convalidato dal gip del Tribunale di Castrovillari.