Musica e poesia per raccontare “Cosenza Vecchia”

l’evento

COSENZA «Il Filo DI Sophia, Aghia Sophia Fest e Radio Ciroma 105.7 – Cosenza insieme per il quartiere!». L’associazione presenta l’iniziativa che prevede «rave poetico-letterario-musicale, karaoke popolare, dj set in salsa bruzia, mercatini artigianali, giochi popolari per grandi e piccini, attività e laboratori per i più piccoli». «La parte più antica della nostra città. Una piazza. Ai piedi di Palazzo Arnone, alle spalle dell’Arenella. Un quartiere nel quartiere. San Gaetano. Raccontare è possibile, sbattere in faccia, alla città nuova, versi e strofe che parlino di Cosenza Vecchia. Dei suoi odori, dei suoi sapori, dei suoi movimenti, dei suoi vizi, delle sue virtù, della sua gente. Uno slam, un rave poetico-letterario-musicale che vi lascerà a bocca aperta. Una bocca fatta per vomitare musica e parole, non per tacere, disinteressata. Chi ama la poesia, chi ama il racconto, chi ama la musica, è caldamente invitato a prendere parte a questo free party. Per condividere i suoi versi, le sue narrazioni, le sue strofe in una “gara” popolare che incendierà ugole e animi.

Poesia, racconto o musica. Il microfono vi aspetta. Costruiamo insieme il primo grande racconto popolare e multidisciplinare di questa città, partendo dal suo cuore antico!».