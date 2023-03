Vertice a Roma per il Palazzo di Giustizia di Reggio. Il ministro presto in Calabria

Giustizia

ROMA Riunione in via Arenula questo pomeriggio sulla situazione degli uffici giudiziari di Reggio Calabria. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il Procuratore generale reggino, Gerardo Dominijanni, il Presidente delegato della Corte d’Appello, Massimo Gullino; il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Rosario Infantino, accompagnati dal deputato Francesco Cannizzaro.

Il Guardasigilli ha assicurato massima attenzione per le procedure finalizzate – dopo anni di blocco dei lavori – al completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, dopo la sottoscrizione del protocollo con il Comune e la convenzione con l’Unità tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ministro Nordio ha preannunciato una prossima visita a Reggio Calabria, per seguire da vicino i passi in avanti del progetto