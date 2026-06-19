Mondiali: infortunio shock per Konè

il calciatore del sassuolo

NEW YORK Terribile incidente di gioco durante Canada-Qatar: un intervento scomposto di Assim Madibo a centrocampo ha provocato la frattura esposta della gamba sinistra del canadese Ismael Konè. Il 24enne centrocampista del Sassuolo è stato subito attorniato dai compagni di squadra, mentre anche gli avversari sono apparsi sconvolti. Madibo è stato espulso. Konè ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico. Il centrocampista del Sassuolo è stato operato nella notte. «Ho visto la sua gamba, ho visto che qualcosa non era a posto», ha raccontato il capitano del Canada, Stephen Eusta’quio, tra i primi a richiamare i soccorsi in campo. Konè è stato portato in un ospedale di Vancouver dove ha atteso l’operazione per ridurre la frattura circondato dai suoi familiari, ha riferito il ct Jesse Marsch che ha raccontato di aver sentire «il rumore dell’osso che si rompeva» dalla panchina. «Tutti erano affranti per questo incidente ma dovevamo restare concentrati perche’ Ismael voleva che finissimo il lavoro», ha detto il ct spiegando che Madibo si è scusato personalmente con Konè. Lo juventino Jonathan David, autore di una tripletta, è stato però molto critico per l’intervento di Madibo: «Se in un’azione non puoi conquistare la palla, non ha senso entrare così, è solo per far male».





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