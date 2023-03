le celebrazioni

SAN MARCO ARGENTANO Oggi la diocesi di San Marco Argentano-Scalea accoglie il nuovo Vescovo Mons. Stefano Rega, proveniente dalla diocesi di Aversa. «Desidero, anche io, dare un cordiale benvenuto al nuovo Vescovo e augurargli buon lavoro nella nostra terra che scoprirà, senza dubbio, essere accogliente e calorosa». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci. «Sono certo – afferma Iacucci – che, in collaborazione con le Istituzioni locali e le tante associazioni che operano sul territorio, Monsignor Rega sarà una straordinaria guida non solo spirituale ma anche operosa. La celebrazione dell’ingresso in Diocesi giunge in un momento in cui l’intero Paese è scosso dalla tragedia di Cutro. Tutti noi abbiamo davanti gli occhi le bare allineate nel Palamilone di Crotone e tutti abbiamo sentito il forte monito di Papa Francesco sull’accoglienza.

Ecco, il mio augurio è che la Chiesa insieme a tutte le istituzioni parli, sempre più forte e in tutti i territori, il linguaggio dell’accoglienza e dell’umanità perché oggi più che mai occorre un forte richiamo alle coscienze degli uomini. Questo è anche l’augurio che rivolgo a Mons. Rega e alle comunità di San Marco Argentano-Scalea: buon cammino all’insegna dell’ascolto e dell’accoglienza. Un pensiero affettuoso, infine, – conclude Iacucci – desidero rivolgere a Mons. Leonardo Bonanno che mi ha onorato della sua amicizia e che ha sempre svolto la sua “missione” con il sorriso e la mano tesa».