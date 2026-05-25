Illeciti negli stabulari dell’Umg: 3 condanne, un patteggiamento e 7 assoluzioni – NOMI

“processo” grecale

CATANZARO Si è concluso con tre condanne, un patteggiamento e sette assoluzioni il processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta “Grecale” che contempla illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive (detti stabulari), all’interno dell’Università Magna Graecia, nei quali venivano fatte sperimentazioni per progetti di ricerca.

La sentenza

Il gup di Catanzaro Gilda Danila Romano ha condannato Giuseppe Caparello, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp veterinaria di Catanzaro, a 4 anni e 8 mesi di reclusione escludendo nei suoi confronti il reato di associazione per delinquere; Maria Caparello, figlia del direttore, accusata di corruzione perché ritenuta responsabile di essere stata ammessa illecitamente alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica grazie al rapporto corruttivo tra il padre e l’ex rettore, a 4 anni; Emilio Russo, sperimentatore e supervisore delle sperimentazioni, a 9 mesi e 10 giorni. Antonio Leo, sperimentatore, ha patteggiato un anno, 11 mesi e 10 giorni. In sede di repliche stamani, il pm Saverio Sapia ha chiesto l’assoluzione di Pierfrancesco Tassone (responsabile scientifico di progetti di ricerca negli stabulari), assolto anche dal gup. Il giudice ha, inoltre, assolto Luciano Conforto (veterinario Asp addetto alle ispezioni negli stabulari); Luca Gallelli (membro della commissione di concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica); Vincenzo Mollace (professore universitario, responsabile scientifico di progetti di ricerca negli stabulari incriminati); Domenico Voci (veterinario dell’Asp addetto ai controlli negli stabulari); Vincenzo Musolino, Daniele Torella (responsabile scientifico di un progetto di ricerca). (Ansa)

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