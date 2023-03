Autonomia, Sposato a Occhiuto: «Nessuno batte in ritirata, ma affronti il divario esistente»

La posizione

CATANZARO «Vorrei dire, sommessamente, al Presidente della Regione che affrontare seriamente il tema dei divari tra nord e sud dovrebbe essere la prima ragione di una classe dirigente, che è vero, per anni nel sud è stata incapace e miope. Ma non può esonerarsi, lui, politico navigato, da responsabilità del passato che appartengono a tutta una classe dirigente, compresa la sua parte politica, che ha governato per lungo tempo, nella piena alternanza, la regione Calabria». È quanto scrive sul proprio profilo social il segretario generale di Cgil Calabria, Angelo Sposato in risposta alla posizione espressa dal governatore Occhiuto sul decreto legge Calderoli in materia di Autonomia differenziata. «Alle responsabilità – aggiunge Sposato – per onestà intellettuale non voglio sottrarre neanche i corpi intermedi e le parti sociali, con le giuste distinzioni».

«Per queste ragioni nel 2017 abbiamo promosso una grande manifestazione regionale contro la giunta a guida Oliverio – ricorda – per un cambio di passo della Calabria e nel 2019 si è tenuta una manifestazione nazionale unitaria a Reggio Calabria. Ma non si può rispondere con una battuta ad un problema serio. Nessuno batte in ritirata, anzi bisogna rilanciare e rimboccarsi le maniche per cambiare la Calabria e se vogliamo il regionalismo, ma non servere dividere il Paese».

«I giovani che se ne vanno dalla nostra regione – conclude Sposato – non scappano in ritirata, ma per cercare altrove quello che la nostra terra non riesce a dare loro. Crediamo, a questo punto, sia necessario sul tema dei divari nord e sud e sulla scelta della giunta regionale calabrese sull’autonomia differenziata di una grande alleanza in Calabria per una mobilitazione dei cittadini calabresi. Per il Sud e l’unità del Paese».