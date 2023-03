Prodi: «Cdm a Cutro? Se solo riparazione, vale quel che vale»

La strage di migranti

ROMA Il Consiglio dei ministri a Cutro dopo la strage dei migranti va bene «purché trattino il tema dell’immigrazione e della Calabria: conosco bene quella zona, è un cimitero di industrie, una cosa che a guardarla fa spavento si pensa a questo regionalismo differenziato ma una politica unitaria forte per il mezzogiorno non la vedo». Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi a Mezz’ora in più su Rai tre, sottolineando che questo sarebbe «un altro fatto aggregante». Anche «il Pnrr corre in tutte le direzioni con centomila proposte diverse e invece abbiamo bisogno di un momento di orgoglio e unificazione, per dare agli abitanti del Sud l’idea che il futuro non è solo scappare». «Se il Cdm a Cutro prendesse questa simbologia – sottolinea – sarebbe utile. Se è solo la riparazione per un errore fatto in precedenza vale quello che vale, prendiamolo così».