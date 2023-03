A Cosenza giovedì si ricorda la figura di Cosmai

Il ricordo

COSENZA Si terrà giovedì 9 marzo la cerimonia in ricordo del direttore Sergio Cosmai ucciso in un agguanto il 13 marzo 1985. Il direttore della casa circondariale di Cosenza fu assassinato nel tratto della Statale 19 che collega Cosenza a Roges.

Per ricorda la figura di Cosmai la casa circondariale – che porta il suo nome – ha organizzato, assieme all’Amministrazione Comunale di Cosenza, una giornata commemorativa che si articolerà in due distinti momenti.

Un primo momento in forma ristretta, dalle ore 09:30, presso la Casa Circondariale di

Cosenza, ove si procederà con la deposizione di una corona al monumento del Direttore alla cui memoria è intitolato l’istituto.

Un secondo momento, dalle ore 11:30, nel Salone di rappresentanza del Palazzo Comunale, dove il sindaco della città Bruzia, alla presenza dei più alti rappresentanti delle

Istituzioni, renderà un tributo alla memoria di Cosmai.

Per l’occasione è prevista la presenza del sottosegretario alla Giustizia, Wanda Ferro, del Capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Direttore Generale Detenuti e Trattamento, nonché della vedova del compianto Direttore unitamente alla figlia.