Cosenza, consiglio comunale straordinario dedicato all’autonomia differenziata

il dibattito

COSENZA Non si placano le polemiche sull’Autonomia differenziata. Il 2 febbraio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (articolo 116, terzo comma, Costituzione) con le quali vengono definiti i “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e le “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. A Cosenza, i consiglieri di maggioranza hanno chiesto al presidente del Consiglio del parlamentino bruzio, Giuseppe Mazzuca, la convocazione di una seduta legata proprio alla discussione sul disegno di legge voluto fortemente dal ministro Calderoli. Il Consiglio – da quanto appreso – dovrebbe tenersi nella prossima settimana.