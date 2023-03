Delitto Gabriele, l’ex poliziotto a giudizio davanti al gup di Cosenza

Il processo

COSENZA Comparirà lunedì prossimo davanti al gup di Cosenza il presunto autore dell’assassionio della ventiduenne Luisa Gabriele. Si tratta dell’ex poliziotto Maurizio Abate, 52 anni accusato dalla Procura di Cosenza del delitto della giovane avvenuto in un boschetto di Montalto Uffugo, il 9 gennaio del 2005.

L’uomo, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, ha scelto il rito abbreviato per essere giudicato dal giudice per l’udienza preliminare per quell’efferato delitto.

Intanto, sempre secondo Gazzetta del Sud, le indagini sull’omicidio della 22enne proseguono. Infatti la Procura di Cosenza ha disposto un accertamento sul telefonino della vittima affidato ai carabinieri del Raci. Una decisione contestata dalla difesa del 52enne che ha indotto il legale ad inviare una formale istanza di protesta sia al pm Antonio Tridico, titolare dell’indagine, che al procuratore capo, Mario Spagnuolo.