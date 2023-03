Sanità, da oggi in Calabria è possibile effettuare un’ecografia in elisoccorso

la novità

COSENZA Si chiama “Ecofast” ed è un progetto sperimentale voluto dal coordinatore regionale dell’Elisoccorso Calabria, Pasquale Gagliardi. L’ecografo è entrato in funzione, per la prima volta, in un volo che ha trasportato un paziente da Cosenza all’ospedale di Napoli. La possibilità di effettuare delle ecografie durante il volo consentirà di accorciare i tempi diagnostici e comunicare velocemente con gli ecografisti ospedalieri o inviare immediatamente il referto al Pronto soccorso dell’ospedale dove il paziente arriverà. In caso di incidenti stradali si potrà eseguire uno pneumotorace, favorendo il drenaggio del paziente. I dottori Carolina Biscardi e Sandro Ganzino, del team del dottore Gagliardi, oggi hanno eseguito la prima ecografia in volo dando il via alla fase sperimentale del progetto.