Venerdì Consiglio regionale: autonomia differenziata “in coda”, nessun cenno sull’immigrazione

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale è stato convocato per venerdì prossima, 10 marzo, con inizio alle ore 16, con sei punti all’ordine del giorno. Il più importante è senza dubbio il dibattito sul tema dell’autonomia differenziata, che peraltro chiuderà i lavori dell’assemblea. Prima, figura una serie di proposte di provvedimento amministrative e di legge di routine. Gli ordini del giorno più significativi sono la proposta di legge di iniziativa del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e della (ora ex) consigliere regionale Valeria Fedele che istituisce il Garante per le vittime di reato, e una proposta di legge sulla realizzazione dei Cammini di Calabria nel testo unificato che fa sintesi di tre diversi testi presentati sull’argomento. Per il resto, si esaminerà una modifica al regolamento del Consiglio regionale (proponente Giuseppe Mattiani), una proposta di legge per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni (proponente la Giunta) e il Bilancio di previsione dell’Ente Parchi marini regionali (proponente la Giunta). Indubbiamente il piatto forte resta il dibattito sull’autonomia differenziata, che negli ultimi giorni si è particolarmente infervorato dopo che la stessa Conferenza delle Regioni ha approvato il Ddl Calderoli, votato anche dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il quale ha peraltro ha spiegato che «non è una cambiale in bianco», ricordando che le priorità sono la definizione dei Lep e il superamento della spesa storica. Dichiarazioni che tuttavia non sono bastate al centrosinistra, dal Pd al Movimento 5 Stelle, che ha accusato Occhiuto di aver «svenduto» la Calabria. Venerdì il dibattito in Consiglio, però “in coda”, e non è il massimo. Come non è il massimo l’assenza d qualsiasi cenno alla tragedia dei migranti naufragati a Steccato di Cutro e del più complessivo tema dell’immigrazione, dimenticato da tutti (anche dalle opposizioni di centrosinistra). Quella di venerdì sarà la terza seduta del Consiglio regionale dall’inizio dell’anno. (c. a.)