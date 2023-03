Cybersecurity, Frattasi: «Contro gli hacker russi serve un’Italia più digitale»

la minaccia

ROMA Quella degli attacchi hacker russi «è una delle prime minacce che incombono. Anche se sembra che il nostro Paese non abbia riportato gravi danni dai recenti attacchi di questo tipo. Io vedo l’Agenzia come un organismo che non solo deve difendere da atti ostili l’Italia e le sue infrastrutture strategiche rafforzandone la resilienza. Ma anche come una struttura che deve accompagnare e guidare il Paese e le sue articolazioni istituzionali, amministrative, economiche verso una piena digitalizzazione dei servizi e verso un orizzonte di post-modernità». Lo dice Bruno Frattasi, già prefetto di Roma e nuovo direttore generale dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn), in un’intervista a “Il Messaggero”.