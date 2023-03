Il Basketball Lamezia ospita Forio questa domenica al Palasparti

la gara

LAMEZIA TERME Reduce dalla convincente vittoria in casa del Rende di settimana scorsa per 84-73, il Basketball Lamezia si appresta questa domenica al primo turno casalingo della seconda fase stagionale, con i gialloblu a disputare il raggruppamento argento. Orario insolito per le fenici, che alle 14 scenderanno in campo al Palasparti contro i giovani atleti del Forio, con anticipo sulla palla a due dovuto proprio a favorire il rientro a casa della truppa ischitana. L’impegno più agevole sulla carta potrebbe permettere a coach Del Vecchio di dare più spazio anche agli under gialloblu, concedendo un po’ più di riposo agli elementi che fino ad oggi hanno accumulato il maggior numero di minuti nelle gambe. Non essendovi assilli di classifica, per certi versi in via Marconi già si potrebbe iniziare a pensare alla prossima stagione cercando di concludere nel miglior modo questa che ha visto più imprevisti lungo il percorso.

Il calendario per altro prevede subito dopo il turno di riposo per Monier e compagni, che torneranno poi nuovamente in campo il 25 marzo alle 19 in casa del Sant’Antimo.