«Basta morti in mare». Squadra multata per lo striscione a favore delle vittime di Cutro

la decisione

BERGAMO Una multa per aver esposto uno striscione umanitario. E’ quanto capitato all’Athletic Brighela, società della terza categoria bergamasca che, come racconta “L’Eco di Bergamo”, è stata sanzionata dal Giudice sportivo per aver esposto domenica scorsa, prima di una partita a Scanzorosciate contro il River Negrone, uno striscione recante la scritta “Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare”, con riferimento alla tragedia di Cutro. Uno striscione, tenuto in mano dai giocatori in mezzo al campo, per il quale era stata negata l’autorizzazione e che è rimasto visibile solo una manciata di secondi. E che costerà al club lombardo una sanzione di 550 euro, oltre alla squalifica del capitano sino al 23 aprile e all’inibizione del dirigente accompagnatore e allenatore. Una vicenda che non è passata inosservata e che sarà oggetto di una interrograzione parlamentare da parte di Alleanza Verdi Sinistra.

«Multati per troppa umanità. 550 euro e la squalifica per il capitano e i dirigenti dell’Atlethic Brighela per aver esposto uno striscione di solidarietà e di denuncia sui morti nel Mediterraneo. È accaduto a Bergamo ma poteva accadere ovunque – ha scritto su Facebook Elisabetta Piccolotti, che presenterà l’interrogazione assieme al collega Doris Devi – Dire la propria è ormai visto alla stregua della sovversione e viene vissuta come oltraggiosa ogni manifestazione di pensiero non allineato, come è successo coi giornalisti a Cutro al cospetto delle ricostruzioni governative. Il ruolo dello sport non può essere solo tirare due calci al pallone ma creare una comunità, possibilmente solidale e pensante. Ragazzi che esprimono un pensiero critico non devono essere multati ma ringraziati. Forza Atlethic Brighela».