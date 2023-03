Il Borgo dei Borghi 2023, Diamante unica città calabrese in finale

La competizione

DIAMANTE Parte la sfida di Diamante, unica rappresentante per la Calabria, alla conquista del titolo di Borgo dei Borghi 2023. Domenica 12 marzo, infatti, nel corso della diretta su Rai 3 dalle 17.15, sarà dato il via alla votazione sul questo sito che deciderà chi vincerà la decima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma di Rai 3, condotto da Camila Raznovich che racconta e mette in gara i borghi italiani più affascinanti. Si voterà fino a domenica 26 marzo alle 23.59 e la classifica finale sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 domenica 09 aprile 2023.

«Per votare Diamante – è detto nella nota – sarà necessario iscriversi facilmente a Rai Play (www.raiplay.it). Si potrà votare, gratuitamente, una volta al giorno esprimendo una preferenza dal proprio account, come detto, fino al 26 marzo. “Se vince Diamante vince la Calabria” ed è per questo che l’Amministrazione Comunale invita tutti da domenica a sostenere Diamante e portarla alla vittoria finale!».