Nascondeva negli slip un panetto di hashish, arrestato un 25enne a Crotone

il controllo

CROTONE Nel corso di un posto di controllo effettuato nel capoluogo, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno proceduto all’arresto di un 25enne di Cirò Marina. L’uomo, fermato a bordo di un’autovettura in compagnia di un amico, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha permesso il rinvenimento, all’interno degli slip, di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Inoltre, il conducente dell’autovettura, un uomo di 37 anni, anch’egli del centro cirotano, nascondeva all’interno del calzino destro un involucro in cellophane termosaldato, contenente un grammo di cocaina. Quest’ultimo, in qualità di assuntore, è stato segnalato al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, mentre il detentore dell’hashish è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Crotone, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.