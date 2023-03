Unical, «Autonomia differenziata work in progress». Via al Master in management delle amministrazioni pubbliche

la formazione

COSENZA «Autonomia differenziata work in progress». E’ il convegno inaugurale del

Master di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical. L’appuntamento è per il 17 marzo 2023 alle 9 nei locali della Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche. Ad aprile i lavori sarà il Prof. F. Manganaro, Presidente AIPDA (Università Mediterranea RC). Seguiranno i saluti del Prof. E.G. Parini, Direttore DISPES Unical; Prof. V. Fortunato – Direttore SSSAP Unical; Prof. G. Gerbasi – Direttore master MAP –SSSAP Unical. Le relazioni sono affidate al Prof. G. della Cananea (Università Bocconi); Prof. G. Piperata (IUAV – Venezia); Prof. D. D’Alessandro

(Unical); Prof. G. D’Ignazio (Unical); Prof. S. Gambino (professore emerito – Unical); Prof. F. Luciani (Unical); Prof. D. Pappano (Unical). Concludono il Prof. P.L. Portaluri

(Università del Salento – Lecce) e i prof. D. D’Alessandro, D. Pappano.