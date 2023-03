Daspo di 5 anni a un tifoso dopo Cosenza-Spal

Il provvedimento

COSENZA La questura di Cosenza ha reso noto che sono stati emessi tre provvedimenti di Daspo, nei confronti di altrettanti soggetti che, nel corso di manifestazioni sportive, si sono resi responsabili di episodi di violenza e minaccia tali da creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare un provvedimento, per la durata di 5 anni, è stato notificato ad un tifoso che, nel corso dell’incontro di calcio “Cosenza-Spal” di serie BKT tenutosi il 12 marzo scorso, si è reso responsabile di aggressioni e percorse nei confronti di uno steward in servizio presso un tornello.