Tripudio Catanzaro: i giallorossi centrano il match point per la serie B

festa a salerno

CATANZARO Primo match point per la serie B centrato. Il Catanzaro, seguito a Salerno da 8mila tifosi (cifra record per una trasferta calcistica in stagione), non si lascia sfuggire la possibilità di chiudere il conto: batte la Gelbison e si lascia dietro il Crotone a una distanza siderale, impossibile da colmare nelle restanti cinque gare di campionato. Esito (quasi) scontato che fa partire la festa – preparata nel corso della settimana con dovizia di particolari – in città. È Iemmello a dare inizio virtualmente ai festeggiamenti con un gol al 18’ del primo tempo. E non poteva che essere così: il centravanti è stato tra i mattatori della cavalcata trionfale dei giallorossi in una serie C che stava loro davvero troppo stretta, visti i valori espressi dal campo. I giallorossi chiudono il conto al 93′ con una rete di Brignola. Non è un sogno, è serie B: domenica 19 marzo 2023 è la data che entra nella storia del club.

Il Catanzaro è stato semplicemente di un'altra categoria: una sola sconfitta, una differenza reti ai oltre 70 gol, quasi 90 marcature messe a segno finora. Davvero oceanica la folla dei tifosi che hanno seguito le Aquile per una giornata di festa attesa da 19 anni dalla tifoseria.