Al Comune di Catanzaro nasce il gruppo della Lega Salvini

CATANZARO Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, questo pomeriggio, ha riunito i consiglieri comunali Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso di Alleanza per Catanzaro, Giovanni Costa e Rosario Lostumbo di Prima L’Italia. All’incontro hanno partecipato il coordinatore di Alleanza per Catanzaro, Franco Longo, e altri rappresentanti del movimento. Lo riferisce una nota. “La discussione – prosegue la nota – si è incentrata sull’attuale situazione politica al Comune di Catanzaro e sulle imminenti scadenze elettorali nei Comuni interessati alle prossime Amministrative. In questa occasione è stata stabilita l’istituzione, al Comune di Catanzaro, del gruppo consiliare Lega Salvini che sarà presto formalizzata, ragionevolmente entro la prossima seduta dell’Assemblea municipale. Al nuovo gruppo aderiranno i componenti di Alleanza per Catanzaro e Prima l’Italia e si aggregheranno altri consiglieri comunali appartenenti ad altre liste che condividono la prospettiva politica del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. È stato rimarcato che il nuovo gruppo Lega Salvini, in coerenza con gli esiti elettorali, sposa e porterà avanti il progetto politico del centrodestra cittadino, regionale e nazionale”.