Droga sotterrata nel giardino di casa, arrestato un 20enne nel Catanzarese

l’operazione

SELLIA MARINA Lo scorso 16 marzo, i carabinieri della stazione di Sellia Marina, nel Catanzarese, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne selliese, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente occultata all’interno del giardino della propria abitazione. I militari dell’Arma infatti, avendo notato nei giorni precedenti, la presenza di assuntori di stupefacenti nei pressi dell’abitazione del giovane, hanno deciso di effettuare un’accurata perquisizione domiciliare con l’ausilio anche delle unità cinofili antidroga dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. Nel corso del controllo, il cane “Collins” ha immediatamente segnalato alcuni punti nel giardino dell’abitazione ove, insieme alla spazzatura domestica, erano depositate delle buste in cellophane vuote, intrise di odore di cannabis.

Poco dopo l’unità cinofila ha concentrato la sua attenzione su uno specifico punto del giardino ed ha iniziato a scavare consentendo il recupero di due barattoli in latta sotterrati, contenenti complessivamente 91 grammi di marijuana e 240 grammi di hashish suddivisi in 32 confezioni termosigillate. Il 20enne, che fino a quel momento aveva dichiarato di non avere nulla di illegale in casa, ha consegnato agli operanti ulteriore materiale atto al confezionamento delle dosi ed una macchina per il sottovuoto. In considerazione della ingente quantità di sostanza detenuta, e della modalità di confezionamento frazionato, il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.