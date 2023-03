«Mollicone fuori luogo, Rampelli maldestro»: le bacchettate della Ferro ai colleghi di partito

il fatto

ROMA Le parole di Mollicone che ha equiparato l’utero in affitto alla pedofilia? «Non sono assolutamente d’accordo, la pedofilia è uno dei crimini peggiori in assoluto, nessuno tocchi i bambini. E’ stato un paragone fuori luogo». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la sottosegretaria all’Interno e deputata Fratelli d’Italia Wanda Ferro. E le parole di Rampelli sulle coppie gay? «Anche questo è stato detto in modo maldestro, non è stata un’espressione consona al dibattito». A chi le chiede se il centrodestra stia per entrare in Rai “con il lanciafiamme” replica dicendo che «ci sarà sicuramente una rivisitazione, mi auguro che non sia entrare col lanciafiamme», aggiuge la Ferro. «Bisogna cercare di essere servizio pubblico, ritengo che ci siano delle trasmissioni di parte – aggiunge – Il Festival ad esempio non è stato proprio lo specchio di questa grande pluralità. Già il bacio, e non solo, di Fedez lo avrei evitato».