Confagricoltura alla XXII “Giornata Nazionale del Sollievo”

L’iniziativa

Confagricoltura partecipa anche quest’anno alla “Giornata Nazionale del Sollievo” che si celebra domenica 28 maggio, donando un fiore e un segnalibro a chi soffre, con la speranza che possa portare un po’ di conforto.

Grazie al contributo dei florovivaisti di Confagricoltura Latina verranno offerte 1.500 rose ai pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza e la solidarietà dell’Organizzazione agricola verso chi sta vivendo la fase terminale della malattia.

La Giornata, giunta alla XXII edizione, è stata istituita dal Prof. Umberto Veronesi, promossa poi dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone che necessitano di cure palliative.

L’iniziativa vuole promuovere e testimoniare, attraverso iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, in particolare in favore di tutti coloro che non possono più avvalersi di cure destinate alla guarigione.

Per dare conforto non solo ai malati, ma anche ai loro familiari, è attivo un servizio telefonico gratuito, messo a disposizione dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, che offre sostegno psicologico al numero 06/8416464.

Confagricoltura è lieta di dare il suo contributo all’iniziativa, che è un’occasione di informazione, rispetto e ascolto delle necessità di chi soffre, dentro e fuori gli ospedali, per sollevare dal dolore in tutte le sue dimensioni, fisica, psicologica e spirituale.