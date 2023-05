Nascondeva in casa un fucile clandestino nel Vibonese, arrestato

I controlli

BRIATICO Ha smontato e nascosto vari pezzi di un fucile da caccia clandestino in luoghi diversi della sua abitazione tentando, così, di rendere più difficoltoso un eventuale ritrovamento e sperando che le parti non venissero riconosciute come componenti di un’unica arma da fuoco. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a Briatico dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Vibo Valentia e dai militari della stazione e dello Squadrone Cacciatori di Calabria.

Nel corso di una perquisizione domiciliare attuata nell’ambito delle attività di contrasto alla circolazione delle armi illegalmente, i militari hanno trovato oltre al fucile in perfette condizioni anche ventisette cartucce. La Procura di Vibo Valentia che ha coordinato l’attività ha disposto ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale utilizzo in fatti di sangue