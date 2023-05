Cateno De Luca vince a Taormina ed è sindaco per la quarta volta (in 4 Comuni)

il poker

TAORMINA Cateno De Luca si appresta a diventare il nuovo sindaco di Taormina (Me). Giunto alle spalle di Renato Schifani alle regionali dell’anno scorso, De Luca, leader di Sud chiama Nord e deputato regionale, naviga sopra il 60% delle preferenze, con un distacco ci circa venti punti sul sindaco uscente Mario Bolognari. «I veri taorminesi hanno vinto. E io non li deluderò. Sarò il sindaco di tutti, nessuno escluso!», scrive De Luca sulla propria pagina Facebook. È il quarto comune che il deputato amministra, un caso unico. Prima di Taormina, De Luca è stato primo cittadino di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina.

Il patto di Taormina

«Siamo al 63,3 per cento. Ho reso omaggio a San Pancrazio – dice – gli ho chiesto di darmi la forza di fare quel lavoro che i taorminesi si aspettano da me e darmi quel coraggio di fare quelle scelte che porteranno a conseguenze forti; avevo pronosticato di ottenere il 60 per cento, ero cosciente del risultato perché avevo percepito che la nostra strategia di far riflettere i taorminesi si stava concretizzando». Poi, un annuncio in vista delle elezioni europee: «Qui a Taormina si farà il patto di Taormina che sancirà la piattaforma per le europee nella quale saremo protagonisti con altri leader nazionali».