Droga nascosta tra i pannolini e in una fisarmonica, un arresto a Vibo – VIDEO

I controlli

VIBO VALENTIA Droga tra i pannolini e all’interno di una fisarmonica. È quanto hanno rinvenuto gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia a bordo di un auto condotta da un sospettato fermato ad un posto di blocco nel capoluogo.

In particolare, gli agenti, nel corso della perquisizione veicolare, hanno percepito nitidamente l’odore tipico della marijuana provenire da un borsone, al cui interno, fra svariate buste di pannolini, è stata trovata una busta sottovuoto contenente un etto di marijuana.

Sospettando che l’uomo potesse trasportare una partita più consistente di droga, gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione più approfondita e l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su una fisarmonica, posizionata all’interno del bagagliaio.

Gli agenti hanno così smontato completamente le estremità dello strumento, dei vani ricavati nel legno erano occultate altre buste sottovuoto di marijuana. Per completare l’attività svolta veniva effettuata una minuziosa perquisizione anche di alcune proprietà dell’indagato, rinvenendo altra sostanza stupefacente, sequestrando così oltre 400 grammi di marijuana unitamente ad altro materiale per il confezionamento della droga e ad un bilancino elettronico di precisione, utilizzato per la suddivisione delle dosi, strumentale al successivo spaccio al minuto.



Pertanto all’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, il soggetto veniva tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito dell’Udienza di Convalida, inoltre, il Tribunale confermava l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.