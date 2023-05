Narcotraffico, smantellata una organizzazione dedita al riciclaggio di denaro

l’operazione

TRENTO Nella mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trento – coadiuvati da personale dello S.c.i.c.o. e da numerosi Reparti territoriali del Corpo sul territorio nazionale, insieme alla squadra di polizia giudiziaria della Procura Distrettuale di Trento con l’ausilio di funzionari dell’Agenzia Europol – nell’ambito d’indagini delegate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Trento con l’applicazione di un sostituto procuratore della Direzionale Nazionale Antimafia e Anti-terrorismo, in sinergia con il rappresentante italiano di Eurojust, in materia di riciclaggio internazionale, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di decine di soggetti, anche all’estero, ed il sequestro di svariati milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, martedì 30 maggio 2023 alle ore 11, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Trento, alla presenza del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento Sandro Raimondi e del Comandante Provinciale Trento Danilo Nastasi.