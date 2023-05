Il 6 giugno a Roma Confagricoltura ospita la presentazione del libro “La Guerra in casa”

l’iniziativa

Martedì 6 giugno, alle ore 18.00, Palazzo della Valle a Roma, sede di Confagricoltura, ospita la presentazione dell’ultimo libro di Roberto Arditti “La guerra in casa” – Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi, edito da RaiLibri. Il volume racconta come il mondo sia oggi straordinariamente interconnesso per motivi tecnologici, ma anche per motivi geopolitici e militari. Come tutti i conflitti e le guerre attuali siano solo in parte novecenteschi, ma si giochino anche in rete. E presto inizieranno a giocarsi nello spazio. L’evento, in Sala Serpieri, fa parte di una serie di incontri programmati che allargano gli orizzonti di approfondimento strettamente legati al settore primario per approdare alla cultura, all’attualità, all’arte. Palazzo della Valle apre così le porte alla vita culturale della Capitale. Dialogheranno con l’autore i giornalisti Roberto Della Seta e Marco Frittella, Marco Osnato – Presidente Commissione Finanza Camera dei Deputati; Giuseppe Provenzano – Deputato Partito Democratico; Vincenzo Camporini – già Capo di Stato Maggiore della Difesa. Apriranno l’incontro i saluti del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Condurrà la giornalista Annalisa Bruchi.