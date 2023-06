‘Ndrangheta nel Vibonese, il gip manda 51 persone in carcere e sette ai domiciliari

l’ordinanza

CATANZARO Cinquantuno indagati ristretti in carcere e sette ai domiciliari con braccialetto elettronico. È questo il bilancio delle misure cautelari preso dal gip distrettuale Sara Merlini nell’ambito del procedimento “Maestrale-Carthago” che vede indagate, in totale, 167 persone. In tutto 58 cautelati.

Rispetto al fermo, eseguito lo scorso 10 maggio dalla Dda di Catanzaro, il giudice ha rigettato l’arresto di tre indagati: Paolo Careglio, 38 anni, di Briatico; Francesco Prostamo, 46 anni, di Mileto; Rocco Scali, 37 anni, di Mileto.

Il fermo

Il fermo è stato eseguito da oltre 500 militari tra Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, sia in Calabria che in altre città d’Italia. Nell’elenco dei destinatari di provvedimento figurano anche numerosi professionisti. Tra le persone indagate c’è anche – in stato di libertà – il sindaco di Briatico (ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia) per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso, Angelo Niglia e il medico Cesare Pasqua. Tornano i nomi di boss già cautelati per il maxi procedimento Rinascita Scott, come Luigi Mancuso e Giuseppe Antonio Accorinti.

Misura in carcere

È stata ordinata la misura cautelare del carcere per

ACCORINTI Antonino detto “Nino”, nato a Briatico 15.04.1956, ivi residente ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja “, nato a Tropea 08.08.1980, residente in Briatico ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto Franco, nato a Briatico 10.08.1960, ivi residente ASCONE Salvatore, nato a Limbadi 11.09.1966 ed ivi residente ASCONE Rocco, nato a Vibo Valentia il 26.06.2000, residente a Limbadi BARBIERI Antonino, alias “Carnera” detto “Nino” nato a Cessaniti (VV) il 02.10.1959 BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Carnera”, nato a Cessaniti il 21.02.1965 BARILLARI Luigi, detto “Pongio”, nato a Tropea il 18.12.1979, residente in Briatico BARTONE Angelo, alias “bombolo”, nato a Mileto il 13.12.1975, ivi residente BARTONE Domenico, detto “Mimmo”, nato a Mileto il 22.08.1968, ivi residente BONACCURSO Antonio detto “U nanu”, nato a Tropea (VV) il 20.10.1984, residente in Briatico BONAVITA Giuseppe Armando detto “Armando” nato a Tropea (VV) il 13.07.1979, residente in Briatico (VV) BONAVITA Roberta, nata a Torino il 21.12.1970, residente in Briatico BORELLO Marco, nato a Milano il 02.02.1974, residente in Briatico CICHELLO Rocco, nato a Vibo Valentia il 11.04.1989, residente in Filandari COLLOCA Domenico, alias “Mubba “, nato a Vibo Valentia (CZ) il 21.07.1971 e residente in Mileto CORSO Pietro, nato a Mileto (CZ) il 09.07.1968 ivi residente CORSO Vincenzo, detto “Enzo”, nato a Mileto (CZ) in data 01.04.1973 ivi residente COSCARELLA Gregorio, nato a Vibo Valentia (VV) il 12.02.1983, residente a San Gregorio D’Ippona FIARE‘ Francesco, alias “il dentista”, nato a Vibo Valentia il 30.03.1980 e residente in San Gregorio D’Ippona GAGLIARDI Rocco, nato a Tropea il 27.02.1983 e residente in Mileto (VV) fraz. Paravati GALATI Antonio nato a Vibo Valentia il 11.03.1977, residente a Mileto frazione Comparni GALATI Armando alias “V Biondo o u Russu”, nato a Mileto data 18.09.1954, ivi residente nella frazione Comparni GALATI Domenico, nato a Mileto il 05.09.1950 ivi residente GALATI Domenico, nato a Vibo Valentia in data 19.02.1984 e residente in Mileto GALATI Fortunato, nato a Vibo Valentia il 06.1O.1978 e residente a Mileto GALATI Michele, nato a Vibo Valentia il 01.11.1980 residente in Mileto frazione Paravati GALATI Rocco, nato a Mileto il 06.07.1960 ivi residente GAUDIOSO Costantino nato a Vibo Valentia il 27.05.1992 e residente a Zungri (VV) IANNELLO Domenico, alias “Mimmo da caniglia “, nato a Vibo Valentia il 29.04.1977 e residente in Mileto IANNELLO Rocco, alias “Rocco da caniglia”, nato a Mileto 01.06.1975 ed ivi residente MANGONE Francesco, detto “Ciccio” alias “Mammola”, nato a Vibo Valentia il 24.06.1980, residente in Mileto MARCELLO Fabio, nato a Vibo Valentia (CZ) in data 24.02.1986 e residente in Mileto MESIANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, nato a Vibo Valentia (CZ) il 02.02.1988 e residente in Mileto MESIANO Fortunato nato a Vibo Valentia (CZ) il 19.10.1974 e residente in Biassono (MB) MESIANO Francesco, detto “Franco “, nato a Vibo Valentia (CZ) il 30.04.1973 e residente in Mileto in atto detenuto presso Casa Circondariale di Benevento MESIANO Paolo, nato a Vibo Valentia (CZ) il 07.05.1976 e residente a Monza (MB) MESIANO Pasquale, alias “Pitiridi”, nato a Vibo Valentia (CZ) il 25.04.1977 e residente in Mileto MESIANO Saverio, nato a Mileto (CZ) il 13.12.1981 ivi residente NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, nato a Vibo Valentia il 05.03.1971 ivi residente NIGLIA Filippo, nato a Briatico (VV) il 08.06.1960, ivi residente Frazione San Leo ORECCHIO Francesco, alias “Mastro Franco”, nato a San Calogero (CZ) il 25.02. l965 ivi residente POLICARO Salvatore, detto “Turi”, nato a Filandari (VV) il 25.08.1968, residente in Vibo Valentia alla Frazione Porto Salvo POLITO Domenico, alias “Ciota”, nato a Desio (MI) il 20.02.1974 residente in Mileto RAGUSEO Giuseppe, detto “Peppe”, nato a Gioia Tauro (RC) il 08.04.1978, residente a Nicotera (VV) Frazione Marina ROMBOLA‘ Massimo, alias “U Pala”, nato a Vibo Valentia (CZ) il 16.02.1976 e residente in Mileto SURACE Cristian nato a Vibo Valentia (VV) il 05.04.1993, residente a Cessaniti TAVELLA Benito nato a Vibo Valentia ( Z) il 11.01.1988 e residente a Vibo Valentia TAVELLA Fortunato, nato a Mileto (CZ) il 27.03.1957 ivi residente nella Fraz. San Giovanni TRIPALDI Antonino, nato a Vibo Valentia il 10.07.2000, residente a Limbadi ZUNGRI Francesco alias “il Mau”, nato a Vibo Valentia il 30.06.1960, residente a Briatico

Misura dei domiciliari

Vanno ai domiciliari:

1. ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, nato a Vibo Valentia 21.11.1975, residente in Mileto

2. BARBIERI Francesco, nato a Tropea (CZ) il 10.03.1988 residente in San Calogero

3. GRECO Marco, nato a Briatico il 20.07.1975

4. PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, nato a Spilinga (VV) il 16.07.1951

5. ROMBOLA’ Francesco, alias “Franco U Pala”, nato a Mileto (VV) il 16.05.1969,

6. VACATELLO Leonardo Domenico, nato a Vibo Valentia il 20.10.1969

7. VACATELLO Rodolfo, nato a Soriano Calabro (VV) il 09.07.1996, residente a Vibo Valentia