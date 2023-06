Sequestrati un suv e una moto da cross rubati a Vibo Valentia, due persone denunciate – VIDEO

il fatto

VIBO VALENTIA La Polizia di Statosu disposizione del Questore di Vibo Valentia, ha effettuato perquisizioni a carico di alcuni soggetti, riscontrando presso il garage di una delle abitazioni una moto da cross con il telaio contraffatto, evidentemente di provenienza illecita, pertanto il titolare è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per ricettazione. Altri due soggetti sono stati trovati in possesso di strumentazioni atte al furto di veicoli. Infine, nel corso degli accertamenti, è stata sequestrata una autovettura modello Suv di grossa cilindrata con il telaio contraffatto, targhette identificative alterate, poiché provento di furto. Per tali ragioni anche quest’ultimo è stato denunciato per il delitto di ricettazione. Il valore complessivo dei mezzi di provenienza illecita sequestrati si aggira intorno agli 80mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato.