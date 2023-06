Sicurezza pubblica a Paola, vertice in Prefettura

La riunione

PAOLA «Si è tenuta stamani una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia con la partecipazione del Sindaco di Paola che ha avuto modo di rappresentare al Prefetto la situazione della sicurezza di quel Comune anche in relazione ai favorevoli riflessi discendenti dalle recenti operazioni di Polizia in termini di percezione di sicurezza da parte della comunità paolana». È quanto riporta una nota della Prefettura di Cosenza che segnala la presenza a Palazzo del Governo del primo cittadino di Paola Giovanni Politano.

«Il Prefetto, unitamente alle Forze dell’Ordine, ha invitato il Sindaco di Paola – è detto – a mantenere viva l’azione di vigilanza e monitoraggio dell’Amministrazione assicurando nel contempo la massima attenzione dello Stato sulle dinamiche delittuose di quel territorio ed il necessario incremento dei servizi in vista dell’approssimarsi del periodo estivo».

«Il Sindaco nel congedarsi – conclude la nota – ha espresso il proprio ringraziamento al Prefetto ed ai vertici delle Forze di Polizie per l’attenzione rivolta al territorio del proprio Comune».