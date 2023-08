Travolto sul marciapiede con i genitori, muore 18enne a Milano

Il dramma

MILANO È morto stanotte all’ospedale Niguarda Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni di nazionalità canadese e libanese travolto ieri pomeriggio da un’auto mentre camminava con i genitori sul marciapiede all’angolo tra via Pietro Colletta e viale Umbria, a Milano, e schiacciato contro un palo.

Il ragazzo era stato ricoverato in codice rosso in gravissime condizioni a Niguarda. In ospedale erano stati trasportati anche i genitori colpiti da un malore a seguito dell’incidente.

La ricostruzione



Avrebbe avuto l’obbligo di proseguire dritta e invece ha svoltato a sinistra la Renault Captur che ieri ha causato l’incidente di Milano in cui ha perso la vita il giovane di 18 anni compiuti lo scorso 25 giugno. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni della polizia locale di Milano. Da quanto si apprende l’auto che stava percorrendo viale Umbria in direzione piazzale Lodi, una volta giunta al semaforo con via Colletta avrebbe svoltato a sinistra nonostante l’obbligo di proseguire come indica la segnaletica verticale.

Nella svolta ha impattato con la parte anteriore su un lato dell’Audi RS7 che percorreva a velocità pare sostenuta la carreggiata opposta in direzione di piazza Emilia.

A causa dell’impatto l’Audi ha abbattuto il semaforo e investito il 18enne rimasto schiacciato tra il palo della luce sul marciapiede e la macchina. È stato estratto dai vigili del fuoco di Milano ma appena giunto all’ospedale Niguarda è stato dichiarato in prognosi riservata e poi morto per la profondità delle lesioni. Ferita lievemente anche la madre di Nasr nell’incidente che è arrivata in codice giallo al Policlinico.