Il mare come risorsa: la Regione Calabria scommette su biodiversità, pesca sostenibile e acquacoltura

CATANZARO La biodiversità marina e la pesca sostenibile come risorse per lo sviluppo e l’acquacoltura come nuova frontiera da esplorare. Sono queste le direttrici che caratterizzano i due progetti presentati oggi in una conferenza stampa alla Cittadella dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo: i progetti (che si possono scaricare alla fine dell’articolo) rientrano nella programmazione comunitaria del Po Feamp 2014-2020. Il primo progetto si chiama “Aza”, acronimo per “Aree a vocazione per impianti di aquacoltura marina”: la sua finalità – è stato riferito in conferenza stampa – è quella di «condurre una indagine preliminare lungo le coste della Calabria per fornire il punto di partenza per l’individuazione delle aree che potrebbero essere sede di impianti di acquacoltura marina (piscicoltura e molluschicoltura) e, quindi, rientrare nell’elenco delle Aza (zone marine assegnate per l’acquacoltura) regionali». Il secondo progetto si chiama “Cirpes”, acronimo di “Creazione di isole di ripopolamento per la pesca sostenibile lungo le coste dell’Alto Tirreno Cosentino”, e nasce – è stato rimarcato – «con l’obiettivo generale di proteggere gli ecosistemi marini mediante la realizzazione di isole di ripopolamento della fauna ittica per ristabilire e preservare condizioni di naturalità e di rispetto della biodiversità». «Sono due progetti con un approccio di natura scientifica, due azioni -ha spiegato Gallo – finalizzate all’aumento della produzione e a comprendere come questa produzione possa essere guidata attraverso metodi scientifici. Io credo che sono azioni anche utili per rilanciare la pesca che è un settore strategico per la nostra regione, che ha 800 chilometri di costa». Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore generale del dipartimento agricoltura, Giacomo Giovinazzo, e i soggetti che collaborano ai due progetti, i referenti dell’Unical, dipartimento biologia, ecologia e scienze della terra, Flag la perla del Tirreno, Università di Napoli e associazione di categoria Anapi pesca.