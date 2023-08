«Il tuo resort a cielo aperto». Uno spot per valorizzare Parghelia

l’iniziativa

PARGHELIA Si è svolta nei giorni scorsi, in piazza Meligrana, la presentazione dello Spot realizzato per promuovere la città di Parghelia.

Il progetto promozionale, dal titolo “Parghelia il tuo Resort a cielo aperto”,

è stato voluto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Landro e dall’Assessorato al Turismo, Sport e Ambiente, retto da Tommaso Belvedere.

Lo spot, realizzato dall’agenzia Francioso Comunicazione, ha lo scopo di promuovere l’intero territorio di Parghelia, straordinaria località a due passi da Tropea.

Nel video promozionale, che potrà essere visto su tutti i canali digitali e web, vengono messe in risalto le bellezze costiere, naturalistiche, storiche e culturali di Parghelia. L’intento è di farle conoscere a livello nazionale e internazionale al fine di attrarre sempre più numerosi turisti.

Alla serata di presentazione, avvenuta durante il concerto Tributo Band Nomadi, sono intervenuti il sindaco Antonio Landro, il vicesindaco e assessore al Turismo, Sport e Ambiente Tommaso Belvedere, e l’imprenditore Marcello Francioso, titolare dell’agenzia Francioso Comunicazione che ha realizzato il video.

Queste le dichiarazioni del sindaco Antonio Landro: «Il progetto che vede la realizzazione dello Spot pubblicitario di Parghelia è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al Turismo e Ambiente con lo scopo di promuovere il nostro territorio. Abbiamo creduto molto in questo progetto, soprattutto dopo aver portato in termini pubblicitari questo territorio e questa comunità in luoghi inaspettati. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: un paese che cresce grazie all’aumento evidente di presenze. Il trovarci a una breve distanza da Tropea, è una fortuna su cui noi abbiamo puntato. Stiamo lavorando infatti a portare da quest’altra parte della Perla del Tirreno un maggiore numero di turisti. In parte ci siamo riusciti, perché quando noi diciamo che siamo passati dal 30% di presenze al 40% lo scorso anno, è una verità tangibile. Una delle prove infatti è proprio questa serata: 30 luglio e abbiamo il Corso pieno di gente, cosa mai vista negli anni precedenti. Se tutto ciò è stato possibile, è anche grazie alla nostra decisione di fare del Corso principale di Parghelia un’area pedonale. Una novità assoluta, che per certi aspetti nel corso degli anni è stata osteggiata. Noi però abbiamo avuto il coraggio di provarci e l’abbiamo realizzata. E oggi abbiamo la soddisfazione di dire che i risultati sono evidenti, con tante persone che raggiungono Parghelia per avere la possibilità di passeggiare e trascorrere una serata in tutta tranquillità. Il nostro progetto, che ha portato alla realizzazione dello spot “Parghelia il tuo Resort a cielo aperto!”, già partito lo scorso anno, non si ferma sicuramente qui. È un progetto destinato a continuare, per portare Parghelia sulle vette del mondo. Non vogliamo cadere nell’utopia, ma noi ci crediamo fermamente e riusciremo a trasformare questo piccolo territorio in un centro turistico importante della Costa degli dei. Grazie a un’amministrazione comunale sana, riconosciuta da tutte le istituzioni e autorità, siamo riusciti a capovolgere la situazione. Oggi infatti offriamo servizi di qualità, come la raccolta dei rifiuti, il servizio idrico, i parcheggi. Scelte queste volte a sviluppare il nostro paese e portare più turisti. Noi non vogliamo imitare nessuno, ma vogliamo in piena autonomia crescere perché abbiamo le capacità, le risorse e le energie per farlo. Per questo il progetto realizzato con la Francioso Comunicazione, è destinato a procedere e andare avanti per step fino al raggiungimento del nostro obiettivo. Devo dire però che per raggiungere un vero sviluppo turistico ed economico, è necessario avere il sostegno e la collaborazione di voi cittadini. Solo così diventeremo un riferimento importante della Costa degli dei per qualità, serenità e ospitalità. Per questo quindi continueremo a lavorare».

Durante la presentazione è intervenuto anche Marcello Francioso, titolare della Francioso Comunicazione. L’imprenditore ha illustrato ai presenti il video dello Spot promozionale di Parghelia, che il pubblico ha potuto vedere in anteprima.

Queste le sue dichiarazioni: «Insieme all’amministrazione comunale abbiamo deciso già lo scorso anno di iniziare un percorso di valorizzazione di questo territorio, perché Parghelia ha delle caratteristiche uniche che la distinguono dalle altre realtà costiere. Per questo progetto abbiamo fatto un lavoro che presenta un nuovo Logo comunale che verrà promosso in tutta Italia e anche all’estero. Nello spot abbiamo voluto immaginare Parghelia con tanti colori, quelli del mare, del sole, della natura del territorio. Abbiamo scelto come simbolo la scogliera della Pizzuta che, insieme alla spiaggia di Michelino e alle altre, costituisce una delle insenature più belle dItalia, a parer mio patrimonio dell’Umanità. Insieme poi a un’operazione di merchandising si porterà in alto il nome di questo paese. Lo spot dunque nasce da una riflessione fatta insieme al sindaco Landro. Ci siamo domandati: perché le persone dovrebbero scegliere Parghelia? La risposta ci ha portato a decidere di dare valore ad alcuni aspetti di questo territorio a cui finora forse è stato dato poco peso. Il primo aspetto che abbiamo osservato è che a Parghelia si può soggiornare in un’atmosfera tranquilla, unica e rilassante, ma si ha pure – per chi lo volesse – la possibilità di avere la movida, quella di Tropea, a pochi passi. Poi, l’altro fattore su cui abbiamo puntato è ovviamente il mare. Le sue spiagge sono tra le più belle della Calabria e dell’Italia. È valutando queste qualità, che siamo arrivati alla conclusione che Parghelia ha tutte le caratteristiche per essere definita un Resort a cielo aperto», e lo spot racconta proprio tutto questo.