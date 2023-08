Borsa, la calabrese E-Globe ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

economia

CIRÒ MARINA E-Globe S.p.A. – PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it – ha ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e dei warrant (i “Warrant”) sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’ammissione è avvenuta, dopo aver concluso con successo il collocamento di azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa 5,2 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., Global Coordinator dell’operazione, per un controvalore complessivo massimo di circa 0,5 milioni di euro.

L’inizio delle negoziazioni è previsto mercoledì 9 agosto 2023. Nell’ambito del collocamento, Invitalia S.p.A., in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud” ha investito 1,5 milioni di euro.

Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta attraverso il collocamento di complessive 3.151.000 Azioni Ordinarie, di cui 2.848.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato e massimo 303.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ecan Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il prezzo di collocamento delle Azioni Ordinarie è stato fissato in 1,65 euro per azione. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a circa 5,2 milioni di euro interamente in aumento di capitale, derivante da un’offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, di cui massimo circa 0,5 milioni di euro derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su EGM.

L’equity value della Società alla data di inizio delle negoziazioni, sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa 30 milioni di euro, calcolata sulla base del prezzo di offerta e il flottante sarà pari al 21,34% del capitale sociale (pari al 23,08%% assumendo l’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) calcolato solo sulle azioni ordinarie.

Nell’ambito dell’operazione saranno inoltre emessi complessivamente, alla data di inizio delle negoziazioni, n. 3.151.000 Warrant (“Warrant E-Globe 2023-2026”), assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione Ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment, che attribuiranno ai titolari la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant posseduti, ad un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di Collocamento, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, secondo una crescita composita, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant. Alle Azioni Ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005557514 e Ticker EGB, mentre ai Warrant è attribuito il codice ISIN IT0005557472 e Ticker WEGB26. Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 1.000 azioni.

Il profilo

E-Globe S.p.A. è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della “green economy”, garantendo alla clientela un catalogo di oltre 10.000 articoli. A tal proposito, E-Globe favorisce la distribuzione di generatori a basse emissioni di CO2 o alimentati da energie rinnovabili quali pannelli solari, sistemi a pompa di calore e fotovoltaico.

Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM (Original equipment manufacturer) nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali di vendita proprietari B2C e B2B sia fisici quale lo store, sito a Cirò Marina (KR), sia online grazie alla piattaforma Climamarket, che oltre a garantire una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, dal 2021distribuisce anche in Germania e Francia.

Lanciato nel 2014, Climamarket.it dal 2019 – secondo un’indagine di Repubblica – è riconosciuto come miglior e-commerce d’Italia nel settore della climatizzazione e riscaldamento. Tale asset digitale è fonte di vantaggio competitivo per la Società, in quanto, oltre a garantire una crescita dei ricavi aziendali costante (CAGR 2014-2022 del 48%), permette di raggiungere un’ampia base clienti che può comparare numerose offerte e trovare il prodotto in linea alle esigenze tecniche specifiche.

Inoltre la Società, attraverso il canale e-commerce, misura un risparmio dell’impatto CO2 dell’ecommerce di circa 2,3 volte inferiore della catena distributiva fisica (Fonte: Casaleggio 2022). Per rispondere a tale esigenza ESG, E-Globe ha sottoscritto un accordo quadro con un primario corriere che ha adottato un programma di sostenibilità ambientale.

La Società, grazie alle risorse umane e alle competenze del proprio ufficio tecnico, è in grado di partecipare a progetti termotecnici residenziali e industriali e con il team di esperti del customer care e after sales riesce a massimizzare le vendite e a ridurre la percentuale dei resi. Per la distribuzione offline, in ambito locale, E-Globe consegna con mezzi di proprietà, mentre per le consegne e-commerce la merce evasa e pagata viene trasferita a corrieri che in 2/3 giorni consegnano in tutta Italia, anche grazie al citato accordo quadro e agli spazi disponibili per lo stoccaggio nei capannoni di Cirò Marina e Longiano.

Tra i servizi offerti dalla Società vi è il “Chiavi in mano” che comprende il servizio di installazione del prodotto acquistato. Un servizio che può essere richiesto in loco nello store fisico o selezionato al momento dell’ordine online, che è svolto tramite una rete capillare di installatori affiliati alla stessa Società operanti su tutto il territorio nazionale. È presente un Customer Service attivo sui principali canali (telefonico, live chat, social care, instant messaging) che copre a 360° le necessità pre e post vendita del cliente, oltre ad indirizzarlo e seguirlo nella gestione automatizzata delle pratiche burocratiche previste per i lavori di efficientamento energetico (questo ha portato a tassi di reso pari allo 0,50%).

E-Globe adotta politiche ecosostenibili a partire dalla selezione di prodotti caratterizzati da tecnologie all’avanguardia in grado di rispettare la normativa ambientale. Grazie all’expertise e l’elevato know-how, il team di tecnici di E-Globe offre soluzioni di qualità ed ecosostenibili sulla base delle esigenze della clientela, al fine di ottenere risultati a basso impatto ambientale ed economico.

La volontà di incrementare l’energia prodotta da fonti rinnovabili, unita all’attuale potenzialità dell’ecobonus sottolineano la potenzialità della Società sia in ottica di business che di sviluppo della green economy.

A dimostrazione della costante attenzione alle tematiche ambientali, a fine 2022 E-Globe ha avviato un progetto green con Treedom, un’azienda italiana che gestisce l’omonima piattaforma di ecommerce on-line e che consente a chiunque di piantare alberi in diversi Paesi in tutto il mondo. La mission di E-Globe è quello di piantare 1000 alberi entro il 2024, che contribuiranno ad abbattere circa 198,8 T di CO2. Con queste intenzioni è nata la Foresta Climamarket, con l’obiettivo di contribuire tramite diversi mezzi al benessere del Pianeta.

Al 31 dicembre 2022 la Società ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro. L’EBITDA è pari a 7,1 milioni di euro, mentre L’EBITDA margin è cresciuto dal 24% del 2021 al 26% del 2022.

Capitale Sociale e Azionariato

All’esito del Collocamento, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di E-Globe ammonterà a 356.960,00 euro e sarà composto da complessive n. 17.848.000 azioni (prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe) prive del valore nominale, di cui n. 13.348.000 Azioni Ordinarie e n. 4.500.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna), come rappresentato nel Documento di Ammissione.

Di seguito la composizione del capotale sociale di E-Globe S.p.A. post collocamento:

Euronext Growth Advisor e consulenti dell’operazione

Nell’ambito del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, E-Globe è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, e Specialist; DWF LLP Italian Branch e Oliverio & Partners Studio Legale nel ruolo di Advisor legale; Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. nel ruolo di Società di Revisione, Financial Due Diligence Advisor e KID Advisor; Work&Business S.r.l. nel ruolo di Tax e Payroll Due Diligence Advisor e IRTOP Consulting S.r.l. nel ruolo di Investor & Media Relations Advisor.

Ulteriori informazioni

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, si informa che, in data 24 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Christian Ventrucci nel suddetto ruolo. La Società sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

Il Documento di Ammissione di E-Globe e il Regolamento dei “Warrant E-Globe 2023-2026” sono disponibili presso la sede legale della Società e nella Sezione “Investor Relations/IPO” del sito www.eglobe.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate E-Globe si avvarrà del circuito autorizzato 1INFOSDIR (www.1info.it) gestito da Computershare S.p.A., con sede a Milano in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da Consob Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari” del sito www.e-globe.it e su www.1info.it.