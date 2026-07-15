Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il caso

West Nile nel Catanzarese, giovane donna in ospedale: avviato il piano di bonifica a Borgia

Ricoverata all’azienda ospedaliera universitaria dopo aver manifestato sintomi quali febbre, mal di testa e difficoltà respiratorie

Pubblicato il: 15/07/2026 – 18:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
West Nile nel Catanzarese, giovane donna in ospedale: avviato il piano di bonifica a Borgia
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CATANZARO Un caso di West Nile è stato segnalato a Borgia, in provincia di Catanzaro. A comunicarlo in mattinata all’amministrazione comunale è stato il dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale. Una donna di giovane età, secondo quanto si è appreso, è stata ricoverata all’azienda ospedaliera universitaria dopo aver manifestato sintomi quali febbre, mal di testa e difficoltà respiratorie. Secondo quanto appreso, la donna si trova ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute sono in miglioramento. In serata – scrive l’Ansa – l’Asp ha programmato sul territorio comunale un intervento straordinario di disinfestazione, parallelamente saranno installate trappole e avviate operazioni di monitoraggio eventualmente al fine di attivare ulteriori specifici interventi di disinfestazione e bonifica.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Asp Catanzaro
Borgia
Catanzaro
Importanti
west nile
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x