West Nile nel Catanzarese, giovane donna in ospedale: avviato il piano di bonifica a Borgia

il caso

CATANZARO Un caso di West Nile è stato segnalato a Borgia, in provincia di Catanzaro. A comunicarlo in mattinata all’amministrazione comunale è stato il dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale. Una donna di giovane età, secondo quanto si è appreso, è stata ricoverata all’azienda ospedaliera universitaria dopo aver manifestato sintomi quali febbre, mal di testa e difficoltà respiratorie. Secondo quanto appreso, la donna si trova ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute sono in miglioramento. In serata – scrive l’Ansa – l’Asp ha programmato sul territorio comunale un intervento straordinario di disinfestazione, parallelamente saranno installate trappole e avviate operazioni di monitoraggio eventualmente al fine di attivare ulteriori specifici interventi di disinfestazione e bonifica.

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