Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:18
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medici in prima linea

Reggio Calabria, ennesima aggressione al personale sanitario del Gom

L’episodio ha coinvolto il responsabile dell’Unità Operativa Microcitemie ed Emostasi del presidio “MorellI” e una sua collaboratrice

Pubblicato il: 15/07/2026 – 18:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Reggio Calabria, ennesima aggressione al personale sanitario del Gom
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

REGGIO CALABRIA La Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria esprime la propria piena e convinta solidarietà al personale sanitario aggredito questa mattina nei locali della U.O.S.D. Microcitemie ed Emostasi del Presidio “Morelli”.
L’episodio, che ha coinvolto il Responsabile dell’Unità Operativa, dr. Giuseppe Messina, e una sua collaboratrice, rappresenta il secondo grave atto di violenza verificatosi nel 2026 all’interno del G.O.M. e conferma, con ogni evidenza, la crescente aggressività cui sono esposti gli operatori sanitari nello svolgimento del loro servizio.
La Direzione “condanna ogni forma di violenza — compresa quella verbale — perpetrata ai danni di professionisti che, con competenza e dedizione, garantiscono quotidianamente cura, assistenza e tutela della salute pubblica. Si ribadisce che il G.O.M. agirà in tutte le sedi competenti per assicurare la piena tutela dell’incolumità del personale, la salvaguardia della sua dignità professionale, nonché l’immagine dell’Azienda, valori che non possono essere messi in discussione da comportamenti inaccettabili e contrari a ogni principio di civile convivenza”.
La Direzione “rinnova la propria vicinanza a tutto il personale coinvolto e a quanti, ogni giorno, operano con responsabilità e spirito di servizio all’interno del Grande Ospedale Metropolitano”.

Argomenti
aggredito Giuseppe Messina medico Gom
aggredito medico del Gom
aggressione al personale sanitario del Gom
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x