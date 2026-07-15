Università Magna Graecia di Catanzaro, al via il nuovo Master in Project Management

formazione di qualità

CATANZARO Entra ufficialmente nel vivo il nuovo Master di I Livello in Project Management promosso dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con Biotecnomed Scarl, soggetto gestore del Polo di Innovazione “Calabria Life Sciences”, nell’ambito del Progetto “Magna Graecia Mediterranea – Patti Territoriali Alta Formazione per le Imprese”.

L’attivazione di questo percorso risponde a una profonda trasformazione del mercato del lavoro, oggi sempre più guidato dalla gestione per progetti ed obiettivi. Le istituzioni e le aziende moderne necessitano di specialisti in grado di coordinare gruppi, pianificare flussi di lavoro complessi, gestire i rischi correlati e monitorare l’andamento delle attività per garantirne il successo. Le stime indicano che nei prossimi dieci anni la richiesta di Project Manager qualificati aumenterà del 33%. Questo trend rende le opportunità occupazionali eccellenti e in costante crescita sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, dove figure quali R.U.P., Dirigenti Medici e Dirigenti Scolastici necessitano di solide competenze certificate in Project Management.

Il Project Manager oggi è il vero facilitatore del cambiamento e rappresenta una figura di garanzia per trasformare le idee in risultati concreti, ottimizzando tempi, costi e risorse. Il Master fornisce le metodologie e le tecniche applicate nelle fasi di pianificazione, rilevazione e controllo dell’iter di un progetto. Il percorso è strutturato per consentire la preparazione ottimale agli esami per l’ottenimento delle certificazioni professionali UNI 11648 e PMP® (Project Management Professional), rilasciando titoli riconosciuti secondo gli standard internazionali. Per favorire la massima conciliazione tra lo studio e l’attività lavorativa di professionisti e dipendenti pubblici, le lezioni sono organizzate in formula week-end e con il supporto di un tutor d’aula, per l’assistenza didattica e il coordinamento delle lezioni, e un tutor di stage per il supporto operativo nell’organizzazione dei tirocini pratici in collaborazione con i partner aziendali ed istituzionali.

La cerimonia inaugurale del Master si svolgerà lunedì 20 luglio, alle ore 14:30, nell’aula G4 del Corpo G dell’Edificio delle Bioscienze del Campus universitario “Salvatore Venuta”. Il master sarà aperto dal Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovanni Cuda. A seguire interverranno il Prof. Stefano Alcaro, responsabile del Progetto “Magna Graecia Mediterranea” (MGM), e il Prof. Salvatore De Rosa, Direttore della Scuola di Alta Formazione UMG. L’introduzione sarà curata dal Prof. Gianluca Santamaria, Direttore del Master in Project Management, e la prima lezione sarà tenuta dall’Ing. Biagio Tramontana. Il Master rientra nell’ambito del Progetto “Magna Graecia Mediterranea – Patti Territoriali Alta Formazione per le Imprese” ed è finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.